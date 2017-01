Fortuner 2017 có 3 phiên bản: Fortuner V 2.7 4x4 6AT, Fortuner V 2.7 4x2 6AT và Fortuner G 2.7 4x2 6MT Fortuner 2017 có 3 phiên bản: Fortuner V 2.7 4x4 6AT, Fortuner V 2.7 4x2 6AT và Fortuner G 2.7 4x2 6MT

Sau hơn hai tháng kể từ khi giới thiệu tại triển lãm ô tô Việt Nam 2016, Toyota đã chính thức công bố giá bán dành cho các phiên bản của Toyota Fortuner 2017.

Theo đó, thế hệ mới của mẫu SUV 7 chỗ bán chạy này có 3 phiên bản lựa chọn gồm: phiên bản Fortuner V 2.7 4x4 6AT giá 1,308 tỉ đồng, Fortuner V 2.7 4x2 6AT giá 1,149 tỉ đồng và Fortuner G 2.7 4x2 6MT giá 981 triệu đồng.

So với thế hệ tiền nhiệm, Toyota Fortuner 2017 sở hữu phong cách thiết kế thể thao, khỏe khoắn hơn. Cả 3 phiên bản của Fortuner 2017 đều có kích thước thiết kế tổng thể dài x rộng x cao tương ứng (4.794 x 1.855 x 1.835)mm, lớn hơn so với thế hệ trước (4.705 x 1.840 x 1.850)mm. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của thế hệ mới ngắn hơn 5 mm so với người tiền nhiệm.

Toyota Fortuner 2017 có nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ so với thế hệ tiền nhiệm Toyota Fortuner 2017 có nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ so với thế hệ tiền nhiệm

Thiết kế của Toyota Fortuner 2017 nổi bật với lưới tản nhiệt mạ crôm mở rộng ra hai bên tạo sự liền mạch cho tổng thể chiếc xe. Cụm đèn pha có thiết kế mảnh hơn và kéo dài ra hai bên. Phiên bản Fortuner V 2.7 4x4 sử dụng đèn Bi - LED công nghệ Projector, đi kèm tính năng tự động bật tắt, tự động điều chỉnh góc chiếu. Phiên bản V và G được trang bị đèn Bi - Halogen.

Thân xe có thiết kế liền mạch với những đường gân dập nổi. Cả 3 phiên bản đều được trang bị bộ mâm đúc, riêng phiên bản Fortuner V 2.7 4x4 6AT cao cấp nhất sử dụng mâm xe kích thước 18 inch, hai phiên bản còn lại sử dụng mâm 17 inch.

Thiết kế tổng thể của Toyota Fortuner 2017 thể thao và khỏe khoắn hơn thế hệ trước Thiết kế tổng thể của Toyota Fortuner 2017 thể thao và khỏe khoắn hơn thế hệ trước

Bên trong nội thất, Fortuner 2017 được nâng cấp một số chi tiết mới. Trong đó đáng chú ý, phiên bản Fortuner V sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da, ốp gỗ, mạ crôm trong khi phiên bản G sử dụng chất liệu urethane. Cả hai đều được tích hợp các nút điều khiển âm thanh, điện thoại rảnh tay... Ngoài ra, còn có hệ thống điều hòa hai dàn lạnh, cửa gió tự động cho hàng ghế thứ 2 được trang bị cho Fortuner V, và điều chỉnh tay cho bản G. Hệ thống âm thanh 6 loa DVD 7inch cảm ứng, kết nối Bluetooth.

Về khả năng vận hành, Fortuner G trang bị động cơ dầu 2.4 lít 2GD-FTV, 4 xi lanh, với công nghệ turbo tăng áp sản sinh công suất 148 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 - 2.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động dẫn động cầu sau RWD. Trong khi đó, hai phiên bản Fortuner V sử dụng chung động cơ xăng 2TR-FE dung tích 2.7 lít, 4 xi lanh cho công suất 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút, mô men xoắn 245 Nm tại 4.000 vòng/phút kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Nhập khẩu từ Indonesia, Toyota Fortuner 2017 có ba phiên bản với giá bán từ 981 triệu đồng Nhập khẩu từ Indonesia, Toyota Fortuner 2017 có ba phiên bản với giá bán từ 981 triệu đồng

Riêng phiên bản Fortuner V 4x4 trang bị hệ thống hai cầu chủ động 4WD với hệ thống gài cầu điện tử và khóa vi sai cầu sau. Theo đại diện Toyota, hệ thống treo trên Fortuner 2017 đã được cải tiến. Khung gầm, thân xe sử dụng thép cứng cường độ cao và thép chống rỉ, thanh dầm được làm dày hơn 20 mm so với thế hệ cũ.

Về tính năng an toàn, Fortuner 2017 vẫn kế thừa các công nghệ phanh ABS, EBD,BA. Riêng phiên bản V có thêm hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DAC, camera lùi...

Toyota đặt mục tiêu doanh số cho Fortuner 2017 là 1.000 xe/tháng.

Trần Hoàng - Thái Nguyễn