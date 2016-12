Tại Việt Nam, những năm gần đây, nhiều tuyến đường cao tốc được đưa vào sử dụng, thế nhưng ý thức, kỹ năng xử lý tình huống khi điều khiển ô tô trên đường cao tốc lại là điều mà người Việt đang thiếu. >> Phụ nữ lái Suzuki Swift nguy kịch sau vụ va chạm với xe tải

>> Đâu là nguyên nhân sâu xa dẫn tới tai nạn giao thông? Trong vòng hơn 5 năm trở lại đây, hệ thống đường cao tốc tại Việt Nam ngày càng phát triển với những tuyến đường kết nối các thành phố lớn... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giúp việc lưu thông trở nên thuận tiện.



Với bản thân tôi, dù sinh sống tại Đà Lạt nhưng do đặc thù công việc kinh doanh nên thường xuyên lái ô tô đường dài, di chuyển vào TP.HCM. Kể từ khi tuyến đường cao tốc Liên Khương, rồi đường cao tốc nối TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được xây dựng, đưa vào sử dụng, giúp việc đi lại của bản thân tôi và nhiều người khác trở nên thuận tiện và đặc biệt rút ngắn được thời gian hành trình. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong khi dừng xe ô tô để thay lốp trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh: BQL cao tốc cung cấp Vụ tai nạn khiến hai người tử vong khi dừng xe ô tô để thay lốp trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh: BQL cao tốc cung cấp

Đường cao tốc tại Việt Nam được thiết kế, xây dựng với những đặc điểm riêng, có dải phân cách, không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác và được gắn các đủ trang thiết bị phục vụ đảm bảo giao thông liên tục… Chính vì vậy, các loại ô tô khi lưu thông trên đường cao tốc cũng cần chấp hành một số quy định luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và những phương tiện cùng tham gia giao thông.



Ưu điểm mà đường cao tốc mang lại là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, khi đường cao tốc phát triển chứng kiến các tình huống trong thực tế khi đi lại, rồi theo dõi tin tức liên quan đến các vụ tai nạn trên cao tốc… mới thấy rằng, nhiều “tài xế Việt” vẫn còn thiếu kỹ năng lái xe an toàn hay xử lý tình huống khi đi trên đường cao tốc.



Trong thực tế, không ít người vẫn giữ thói quen đị lại khá “tự do” khi tham gia trên đường cao tốc. Chính vì vậy, dù đã được cảnh báo nguy hiểm nhưng nhiều trường hợp vẫn chạy quá tốc độ tối đa hay dưới tốc độ tối thiểu, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước… Thậm chí, không ít lần trên những diễn đàn ô tô chia sẻ về hình ảnh một số xe ô tô thản nhiên đi ngược chiều, quay đầu xe hay lái mô tô đi vào đường cao tốc… Dù vô tình hay hữu ý nhưng những trường hợp này rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.



Với đặc thù của đường cao tốc, các phương tiện tham gia giao thông với tốc độ cao (thông thường tốc độ quy định từ 60 km/giờ, 80 km/giờ, 100 km/giờ và 120 km/giờ), nên trước các tình huống bất ngờ, người điều khiển phương tiện thường không kịp xử lý. Vì vậy, hầu hết các vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc đều rất nghiêm trọng. Đơn cử như vụ việc chiếc Lamborghini Huracan khi lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, do không làm chủ tốc độ đã đâm vào lan can đường làm phần đầu xe hư hỏng nặng. Hay vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngày 19.11, khi chiếc Toyota Innova bất ngờ chạy lùi trên cao tốc, rồi va chạm với xe đầu kéo làm 4 người tử vong và 6 người bị thương. Mới đây, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hôm 24.12 đã khiến 2 người tử vong khi dừng xe ô tô để thay lốp trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và bị xe bồn chở dầu đâm.

Khi lưu thông và xử lý tình huống trên cao tốc, rất cần những kỹ năng cần thiết - Ảnh: Phong Trần Khi lưu thông và xử lý tình huống trên cao tốc, rất cần những kỹ năng cần thiết - Ảnh: Phong Trần

Trên thực tế, những vụ tai nạn trên đường cao tốc một phần xuất phát từ việc thiếu, ý thức về đảm bảo an toàn cũng như thiếu kỹ năng xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên đường cao tốc. Bởi thực tế, các tài xế tại Việt chỉ mới làm quen với các tuyến đường cao tốc có tốc độ trên 100 km vài năm trở lại đây, trong khi đó trong chương trình đào tạo lái xe cũng chưa quan tâm đúng mức tới kỹ năng tham gia giao thông trên đường cao tốc.Vì vậy, không ít “tài mới” khi đi trên cao tốc thường di chuyển dưới tốc độ tối thiểu được quy định trên biển báo vì cho rằng “đi chậm an toàn”. Điều này không phải khi nào cũng đúng, đặc biệt khi đi trên cao tốc, vì các phương tiện lưu thông với tốc độ cao đôi khi sẽ không kịp phản ứng. Bên cạnh đó, khi gặp phải sự cố trên đường cao tốc, một số lái xe thường không tìm cách đưa xe vào làn dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho chính mình cũng như các phương tiện khác. Thậm chí, một số xe còn thiếu các vật dụng dùng để cảnh báo cho các xe khác, trong trường hợp xe không may hư hỏng và đỗ trên làn dừng khẩn cấp. Trong trường hợp cảnh báo, không ít tài xế thường dùng cành cây hay bất kỳ vật dụng nào có sẳn trên xe… tuy nhiên điều này vô tình không đảm bảo an toàn mà còn tạo sự nguy hiểm cho các phương tiện khác trong trường hợp trời tối.Khi đường cao tốc ngày càng phổ biến tại Việt Nam thì nhiều người vẫn chưa kịp trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để lưu thông và xử lý tình huống trên đường cao tốc, điều này khiến nguy cơ tai nạn ngày càng cao. Vì vậy, thiết nghĩ trong quá trình đào tạo lái xe tại Việt Nam nên chú trọng hơn vào việc hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho người điều khiển ô tô khi tham gia giao thông trên cao tốc.

Độc giả Trần Bình

Đà Lạt