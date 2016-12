Sử dụng dây dẫn điện thân thiện môi trường và chuột tưởng chừng không liên quan gì đến nhau nhưng lại khiến Toyota bị kiện tại Mỹ.

>> Toyota Land Cruiser hầm hố hơn với gói độ TRD

>> Toyota Yaris ngầu hơn với phiên bản đặc biệt

>> Toyota sắp ra mắt Yaris Gazoo, xe đua đường phố siêu ngầu

Mới đây, một phụ nữ tại Florida, Mỹ đã đệ đơn kiện Toyota lên tòa án liên bang với một lý do khá hài hước. Đơn kiện chỉ ra rằng chính lớp cách nhiệt bọc dây dẫn điện chiết xuất từ đậu lành là lý do khiến chiếc SUV RAV4 của cô bị hư hỏng bởi nó thu hút những loài gặm nhấm như chuột, sóc. Được biết, chi phí khắc phục là 5.500 USD và nạn nhân không thể lái xe trong vòng 10 ngày bởi lý do tưởng chừng ngớ ngẩn trên.

Động vật gặm nhấm đã xơi tái hệ thống dây điện làm từ... đậu nành trong xe Toyota Động vật gặm nhấm đã xơi tái hệ thống dây điện làm từ... đậu nành trong xe Toyota

Tuy nhiên, dường như việc Toyota không chịu chi trả phí sửa chữa do “tác động bên ngoài” này mới là nguyên nhân chính gây ra vụ kiện kể trên. Nạn nhân cho rằng đây là lỗi của nhà sản xuất và Toyota phải chịu trách nhiệm bảo hành. Tuy nhiên, đại diện Toyota trong khu vực lại cho biết thiệt hại từ động vật gặm nhấm “không phải vấn đề của Toyota”.

Trước đó, đã có nhiều chủ xe Toyota khiếu nại lên Cục An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) vì những thiệt hại do động vật gặm nhấm gây ra trên những dây dẫn điện chiết xuất từ đậu nành. Trên thực tế việc dây điện trong xe hơi bị đứt do động vật gặm nhấm không phải hiếm nhưng dường như việc sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường khiến nó thu hút hơn cả bởi chúng tưởng nhầm là thức ăn.

Động vật gặm nhấm là ác mộng đối với nhiều chủ xe, không riêng gì xe Toyota Động vật gặm nhấm là ác mộng đối với nhiều chủ xe, không riêng gì xe Toyota

Trong thời gian gần đây, nhiều nhà sản xuất liên tục nghiêm cứu tìm kiếm các vật liệu tái chế thân thiện với môi trường như một mánh quảng cáo thay vì tốn rất nhiều tiền trong việc tìm cách giảm mức tiêu hao nhiên liệu và khí thải vốn không mấy hiệu quả. Đáng tiếc việc sử dụng vật liệu từ chiết xuất đậu nành làm dây dẫn điện không phải ý kiến hay.

Phong Trần