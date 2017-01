Trước những tùy chọn về màu sắc, ô tô sơn màu trắng được người tiêu dùng ưa chuộng nhất trong tổng số lượng xe hơi bán ra trên thế giới trong năm 2016.

Theo một nghiên cứu mới nhất do PPG Industries thực hiện, trong tổng lượng ô tô bán ra trên thế giới năm 2016, những mẫu xe sơn màu trắng chiếm tới 38%, tăng 3% so với năm 2015. Màu đen xếp thứ 2 với 16% giảm 1% so với năm 2015. Trong khi những mẫu xe sơn màu bạc chỉ chiếm 12%.

Những mẫu ô tô màu trắng chiếm lượng lớn xe bán ra trong năm 2016 Những mẫu ô tô màu trắng chiếm lượng lớn xe bán ra trong năm 2016

Tại các thị trường trên thế giới, lượng xe màu trắng mà các nhà sản xuất ô tô bán ra thị trường đều áp đảo so với các màu sắc khác. Cụ thể, tính riêng khu vực châu Á Thái Bình Dương, lượng ô tô màu trắng bán ra chiếm 47%, cao hơn so với các thị trường khác trên thế giới. Trong khi màu đen chiếm 14%, màu bạc chiếm 10% và màu đỏ chiếm 7%. Các mẫu ô tô màu trắng cũng dẫn đầu doanh số tạc các thị trường như Bắc Mỹ với 25%, Nam Mỹ 37% và 33% tại thị trường châu Âu.

Tỉ lệ lựa chọn màu ngoại thất ô tô phân loại theo từng phân khúc Tỉ lệ lựa chọn màu ngoại thất ô tô phân loại theo từng phân khúc

Xu hướng lựa chọn màu sắc ô tô cũng thay đổi theo từng dòng xe. Bà Jane Harrington, Giám đốc về phong cách màu và sơn ô tô của PPG cho biết: “Màu bạc là màu sắc được người tiêu dùng ưa chuộng nhất đối với các dòng xe nhỏ gọn dành cho đô thị. Trong khi, các dòng xe thể thao, màu sơn đen lại hấp dẫn khách hàng hơn”. Dữ liệu nghiên cứu của PPG Industries cũng cho thấy rằng, khách hàng nam giới thường thích các xe sơn màu sắc kim loại hơn, trong khi đối tượng khách hàng nữ giới thường chọn màu sắc sặc sở như xanh, đỏ… cho chiếc xe của họ.

Hầu hết các mẫu xe ô tô đều có tùy chọn màu sơn trắng ngoại thất Hầu hết các mẫu xe ô tô đều có tùy chọn màu sơn trắng ngoại thất

"Dữ liệu thu thập được trong năm 2016 cho thấy, các mẫu ô tô sơn màu xanh dương tăng 3% trên các dòng xe sang hạng trung và các dòng xe hơi cỡ nhỏ", bà Jane Harrington chia sẻ thêm.

Mặc dù ô tô sơn màu trắng luôn áp đảo lượng xe bán ra hàng năm, nhưng theo các chuyên gia của PPG, trong 3 năm trở lại đây ô tô sơn màu xanh dương luôn thu hút được sự chú ý của khách hàng.

Hoàng Cường

Ảnh: Autoevolution