Chiều ngày 11.1, Hiệp hội các nhà sản xuất và láp ráp ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố số liệu bán hàng của toàn ngành trong tháng cuối năm 2016. Theo đó, lượng xe tiêu thụ trên thị trường trong tháng 12.2016 đạt 33.295 xe bán ra, tăng 17% so với tháng trước đó và tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên thị trường ô tô Việt Nam đạt mốc sản lượng theo tháng trên 33.000 xe. Trong khi, doanh số xe thương mại chỉ tăng 1%, với 9.372 xe bán ra trong tháng 12.2016, thì lượng xe du lịch đạt 22.838 xe, tăng tới 27% so với tháng trước.

Nhu cầu đi lại cùng giá xe giảm mạnh thời điểm cuối năm khiến nhiều người quyết định sắm ô tô Nhu cầu đi lại cùng giá xe giảm mạnh thời điểm cuối năm khiến nhiều người quyết định sắm ô tô

Điều này phần nào xuất phát từ nhu cầu sắm ô tô của người dân tăng mạnh trong dịp cận Tết Nguyên đán. Trước đó, không ít ý kiến cho rằng các hãng xe sẽ gặp đôi chút khó khăn trong tháng bán hàng cuối năm bởi việc thuế nhập khẩu xe từ ASEAN vào Việt Nam giảm còn 30% khiến nhiều người rơi vào tâm lý chờ đợi sang năm mới để mua ô tô giá rẻ. Tuy nhiên, việc các hãng xe chạy đua giảm giá mạnh một số mẫu xe đã phần nào kích thích tâm lý mua sắm của khách hàng. Trước những ưu đãi hấp dẫn về giá bán xe từ các đại lý, một số khách hàng đã quyết định sắm ô tô ngay trong tháng 12.2016.

Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, anh Quốc Hải một khách hàng mua xe Toyota Yaris chia sẻ: “Dù thuế nhập khẩu giảm nhưng chưa chắc giá bán giảm bởi giá ô tô tại Việt Nam không chỉ bị chi phối bởi một loại thuế. Các đại lý đang ưu đãi cuối năm, trong khi những người có ý định mua xe cứ chờ đợi, đến khi hết ưu đãi, giá xe lại không giảm thì có tiếc cũng muộn. Thôi thì sắm luôn khỏi phải vướng bận”.

Biểu đồ thể hiện lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam qua các tháng trong năm 2016 Biểu đồ thể hiện lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam qua các tháng trong năm 2016

Trong tháng 12.2016, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 23.565 xe, tăng 7,3% so với tháng trước, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 9.730 xe, tăng 50% so với tháng trước. Như vậy, cộng dồn 12 tháng của năm 2016, tổng doanh số bán ô tô của toàn thị trường đạt 304.427 xe, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là năm có lượng xe tiêu thụ tốt nhất từ trước đến nay, điều này cũng không nằm ngoại dự đoán của nhiều người, nhất là trong bối cảnh thị trường đã tăng trưởng mạnh trở lại từ năm 2014.

Với việc đa dạng về sản phẩm, thương hiệu, Trường Hải (Thaco) tiếp tục dẫn đầu về doanh số bán xe của toàn ngành với 112.847 xe các loại được bán ra trong năm 2016. Trong đó, doanh số của Thaco Kia đạt 33.014 xe, VinaMazda đạt 32.108 xe và Peugeot đạt 626 xe. Với thế mạnh ở phân khúc xe du lịch, Toyota tiếp tục dẫn đầu với 57.036 xe bán ra trong năm 2016, tăng 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính tổng doanh số xe bán ra trong năm, Toyota vẫn xếp sau Thaco. Năm 2016, Thaco chiếm tới 41,5% thị phần của toàn ngành ô tô và đạt mức tăng trưởng 40% so với cùng kỳ, trong khi thị phần Toyota chỉ chiếm 21%. Ford Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3 với 29.011 xe bán ra năm 2016 tăng 40%, Honda xếp ở vị trí thứ 4 khi đạt sản lượng 11.501 xe, tăng 38% so với cùng kỳ và chiếm 10,7% thị phần VAMA.

Toyota Vios tiếp tục cũng cố ngôi vị xe bán chạy nhất tại Việt Nam Toyota Vios tiếp tục cũng cố ngôi vị xe bán chạy nhất tại Việt Nam

Trong năm 2016, Toyota Vios tiếp tục cũng cố vững chắc ngôi vương "ô tô bán chạy nhất của VAMA" với doanh số cộng đồn 12 tháng đạt 17.561 chiếc. Tuy nhiên, khác với những năm trước, Toyota không còn nắm ưu thế trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam, khi hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Kia Morning với 14.872 xe và Ford Ranger đạt đạt 14.058 xe.

Dựa trên đà tăng trưởng của toàn thị trường trong năm qua, VAMA dự báo doanh số bán xe năm 2017 sẽ tiếp tục tăng khoảng 10% so với năm 2016.

Bá Hùng