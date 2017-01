Trong số 8 mẫu xe phổ thông tại Đông Nam Á được Ủy ban đánh giá an toàn xe mới ASEAN NCAP tiến hành thử nghiệm va chạm, có 5 mẫu xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao.

Sau hơn một tháng tiến hành các cuộc thử nghiệm va chạm để đánh giá mức độ an toàn trên 8 mẫu xe phổ thông đang được phân phối trên thị trường, Ủy ban đánh giá xe mới Đông Nam Á (ASEAN NCAP) đã công bố kết quả.

Theo đó, trong số 8 mẫu xe được đưa vào thử nghiệm va chạm, gồm: Honda Civic mới , Toyota Sienta, Hyundai Elantra, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan NP300 Navara , Toyota Calya, Daihatsu Sigra, Honda Brio Amaze có 5 xe được đánh giá đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao.

Mẫu sedan thế hệ mới Honda Civic vừa được phân phối tại Việt Nam đạt được 14,74 điểm trong thang đánh giá 16 ở hạng mục bảo vệ người lớn (AOP), trong khi tỉ lệ bảo vệ an toàn cho trẻ em (COP) của mẫu xe này đạt 86%. Với số điểm này, Honda Civic được xếp hạng tiêu chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP. Chiếc Honda Civic mới, được đưa vào thử nghiệm trang bị 6 túi khí ở cả 2 hàng ghế, khung xe tương thích va chạm, hệ thống cân bằng điện tử (VSA), móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và một loạt hệ thống an toàn khác.

Bài thử nghiệm va chạm được tiến hành với mẫu xe Honda Civic mới

Cũng đạt được đánh giá an toàn 5 sao của ASEAN NCAP còn có các mẫu xe Toyota Sienta ( đạt 15,26 điểm trong AOP và tỉ lệ COP đạt 74%), Hyundai Elantra mới ( đạt 14,73 điểm AOP, tỉ lệ 77% COP) và mới Mitsubishi Pajero Sport (đạt 15,26 điểm AOP, 76% COP). Mẫu xe bán tải Nissan NP300 Navara cũng được đánh giá đạt tiêu chuẩn an toàn cao (5 sao) khi đạt 14,44 điểm trong hạng mục bảo vệ an toàn cho người lớn ngồi trong xe. Trước đó, ở hạng mục này, NP300 Navara chỉ đạt được 12,34 điểm, tuy nhiên mẫu xe này đã được bổ sung thêm hệ thống túi khí bảo vệ đầu gối. Ở hạng mục bảo vệ an toàn cho trẻ em (COP), NP300 Navara được đánh giá đạt 61%.

Bài thử nghiệm va chạm được tiến hành với mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport mới

Các mẫu xe còn lại như Toyota Calya (12,93 điểm AOP, 73% COP), Daihatsu Sigra (12,93 điểm AOP, 46% COP) và Honda Brio Amaze (12,88 điểm AOP, 45% COP) được đánh giá đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao.

Trong số 8 mẫu xe này, hiện tại đã có 4 mẫu xe phân phối tại thị trường Việt Nam gồm: Honda Civic mới, Hyundai Elantra, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan NP300 Navara. Những đánh giá của Ủy ban đánh giá an toàn xe mới ASEAN NCAP được xem là thông tin hữu ích cho người tiêu dùng khi chọn mua ô tô. Bởi trên thực tế, việc chạy đua về doanh số, khiến không ít thương hiệu ô tô cắt giảm bớt một số tính năng tiện ích, an toàn trên một số mẫu xe để giảm giá bán nhằm cạnh tranh.

Hoàng Cường

Ảnh, Video: Paultan