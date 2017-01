So với thế hệ trước, Toyota Fortuner thế hệ mới có giá bán cao hơn từ 34 - 150 triệu đồng. Tuy nhiên thay vì lắp ráp trong nước như mẫu cũ, Fortuner mới được Toyota phân phối theo dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đi kèm hàng loạt cải tiến về độ an toàn, trang bị và động cơ. So với thế hệ trước, Toyota Fortuner thế hệ mới có giá bán cao hơn từ 34 - 150 triệu đồng. Tuy nhiên thay vì lắp ráp trong nước như mẫu cũ, Fortuner mới được Toyota phân phối theo dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đi kèm hàng loạt cải tiến về độ an toàn, trang bị và động cơ.