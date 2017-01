Năm 2016 trở thành một năm thành công của Mercedes-Benz khi vượt qua đối thủ BMW và Lexus để trở thành hãng xe sang bán chạy nhất tại thị trường Mỹ.

>> Mercedes-Benz tiếp tục đả bại Lexus, BMW

>> SUV là xu hướng, nhưng người Mỹ vẫn chuộng bán tải, sedan

>> Công ty mẹ của Mercedes tung 11 tỉ USD để ‘loại bỏ’ xe máy dầu

Mercedes-Benz vượt qua BMW và Lexus trong năm 2016, trở thành hãng xe sang bán chạy nhất tại Mỹ Mercedes-Benz vượt qua BMW và Lexus trong năm 2016, trở thành hãng xe sang bán chạy nhất tại Mỹ

Mặc dù doanh số giảm 0,8% so với năm 2015 nhưng Mercedes-Benz vẫn giành được danh hiệu "xe sang bán chạy nhất tại Mỹ" trong năm 2016. Lexus xếp ở vị trí thứ hai và BMW về thứ 3.Mercedes-Benz đã bán được 340.237 xe trên thị trường Mỹ trong năm 2016 vừa qua, thấp hơn 0,8% so với năm 2015 và doanh số bán hàng của tháng 12.2016 giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy bán ít hơn nhưng điều này đã không làm ảnh hưởng đến ngôi vị số 1 mà Mercedes-Benz nắm giữ trong năm nay khi các đối thủ còn lại cũng tỏ ra hụt hơi với số lượng bán xe ra thị trường giảm mạnh so với năm ngoái.Đây là lần thứ hai Mercedes-Benz nắm giữ ngôi vướng thương hiệu xe sang bán chạy nhất tại Mỹ, lần đầu tiên là vào năm 2013. Những năm trước đó vị trí dẫn đầu luôn thuộc về BMW hoặc Lexus. Nhưng năm nay hầu hết các hãng xe sang đều sụt giảm sản lượng tương đối đáng kể so với năm 2015, trong khi đó Mercedes-Benz vẫn giữ được phong độ.Lexus xếp ở vị trí thứ hai nhưng doanh số chỉ đạt 331.228 xe, giảm tới 3,9%. Trong khi, BMW bán được 313.174 xe, giảm 9,5% trong năm vừa rồi, khiến họ bị tụt xuống vị trí thứ 3.Trong khi doanh số các hãng xe đều giảm thì Audi lại khiến nhiều người ngạc nhiên với sự cải thiện doanh số bán hàng, cụ thể lượng xe tiêu thụ xe của hãng này tăng đến 4% tương đương 210.213 xe. Tuy nhiên điều đó chưa đủ giúp Audi có thứ hạng tốt trong phân khúc xe sang tại thị trường Mỹ.