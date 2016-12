Những lùm xùm quanh việc nhập khẩu xe của nhà phân phối Euro Auto đang khiến người tiêu dùng lăn tăn về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng xe BMW về Việt Nam thông qua đơn vị này.

Vào cuối tháng 11, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét ngừng thông quan lô hàng xe BMW của đơn bị nhập khẩu Euro Auto vì những vấn đề liên quan tới hóa đơn chứng từ nhập khẩu. Mặc dù Euro Auto đã nhanh chóng đưa thông báo đang trong quá trình giải trình với cơ quan chức năng nhưng tới đầu tháng 12, Tổng cục Hải Quan vẫn quyết định tạm dừng thông quan các lô hàng BMW nhập khẩu về Việt Nam để làm rõ sai phạm.

Tất cả xe đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng từ cơ quan đăng kiểm đều đã thỏa mãn tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng hiện hành của Việt Nam. Những trường hợp không thỏa yêu cầu chất lượng, nguồn gốc xuất xứ sẽ bị tái xuất, không bán ra thị trường. Ông Tô An - Trưởng phòng chất lượng xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam

Sự việc này không chỉ được nhiều tổ chức, đơn vị quan tâm mà còn thu hút sự chú ý của đông đảo người Việt, nhất là những người đã, đang hoặc sắp có ý định mua xe BMW chính hãng do Euro Auto phân phối. Việc thiếu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) khiến nhiều người lo ngại về nguồn gốc xuất xứ của xe không phải chính hãng, xe chạy thử hay nhập qua đại lý trung gian từ thị trường thứ 3.

Nếu đúng như vậy, nó có thể không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và môi trường, khí hậu tại Việt Nam cũng như những rắc rối liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng khi chẳng may xe gặp lỗi từ nhà sản xuất. Có thể nói việc bỏ ra hàng tỉ đồng để sở hữu một chiếc xe sang, người tiêu dùng Việt không chỉ cần thiết kế sang chảnh mà còn đòi hỏi chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng như chế độ hậu mãi tốt, chuẩn chính hãng.

Mới đây, trong một thông báo gửi đi, Euro Auto cho biết cam kết chỉ bán hàng chính hãng nhập khẩu từ tập đoàn BMW. Phía tập đoàn BMW cũng đã có thư điện tử xác nhận với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc không cung cấp C/O cho Euro Auto bấy lâu nay là do chưa có yêu cầu từ phía Hải quan. Từ nay trở đi tập đoàn BMW sẽ cung cấp C/O cho Euro Auto theo yêu cầu và quy định mới.

Trong một thông cáo mới đây, Euro Auto cho biết đã có công văn giải trình gửi Bộ Tài Chính đồng thời gửi thư kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM, đại sứ quán nhằm can thiệp, không hình sự hóa các vấn đề kinh tế, hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp thông quan xe, đóng góp và ngân sách nhà nước. Được biết, Euro Aurto đã nhận được C/O và xuất trình cho phía Hải quan vào ngày 23.12 cho các xe đang nằm tại cảng đã đóng đầy đủ thuế từ cuối tháng 11.2016.

Để làm rõ vấn đề này, PV đã liên hệ với ông Tô An, Trưởng phòng chất lượng xe cơ giới trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo ông An, trong các quy định của Bộ Giao thông vận tải về các thủ tục giấy tờ nộp cơ quan đăng kiểm không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp giấy C/O. Tuy nhiên, vị này cũng khẳng định thông qua kiểm tra trực tiếp, căn cứ vào số VIN cơ quan đăng kiểm hoàn toàn có thể biết được nguồn gốc xuất xứ xe, nhà máy sản xuất, tất cả thông số kỹ thuật, trang bị của xe nhập khẩu.

Ông An cũng khẳng định, tất cả các xe đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng từ cơ quan đăng kiểm bao gồm cả xe nhập khẩu thông qua Euro Auto đều đã thỏa mãn tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng hiện hành của Việt Nam. Những trường hợp không thỏa yêu cầu chất lượng, nguồn gốc xuất xứ sẽ bị tái xuất, không bán ra thị trường. Như vậy, chia sẻ của ông An đã phần nào giải đáp được những thắc mắc về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng xe BMW của người tiêu dùng nói chung và những người đang đi xe BMW nói riêng tại Việt Nam.

