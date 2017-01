Honda Civic thế hệ mới tại Việt Nam có giá 950 triệu đồng

Mẫu sedan hạng C, Honda Civic thế hệ mới được phân phối tại thị trường Việt Nam từ tháng 1.2017 với giá bán từ 950 triệu đồng dành cho phiên bản sử dụng động cơ 1,5 lít VTEC Turbo.

Sau hơn 3 tháng để khách hàng Việt chờ đợi, cuối cùng Honda cũng công bố mức giá bán dành cho thế hệ mới của Civic. Theo đó, mẫu sedan hạng C này mang đến cho người dùng phiên bản duy nhất lắp đặt động cơ 1,5 lít VTEC Turbo có giá bán 950 triệu đồng.

Thế hệ mới tiếp tục cũng cố sức mạnh cho Honda Civic trong cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt với Toyota Corolla Altis, Kia Cerato, Mazda3 hay Hyundai Elantra… tại thị trường Việt Nam. So với các đối thủ cùng phân khúc, hiện Honda Civic có giá bán khá cao, bù lại mẫu xe này sở hữu hàng loạt tính năng, công nghệ mới cùng với kiểu dáng được tân trang theo phong cách mạnh mẽ thể thao hơn.

Honda Civic thuộc thế hệ thứ 10 và được phân phối tại Việt Nam theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hiện tại, mẫu xe này sở hữu kích thước dài 4.630 mm và rộng 1.799 mm, lớn nhất trong phân khúc sedan hạng C. So với thế hệ trước, Civic mới thực sự là cuộc cách mạng về thiết kế, công nghệ, khả năng vận hành mà Honda đã tạo ra cho dòng xe này.

Trong đó, đáng chú ý, việc trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5 lít V-TEC TURBO không chỉ giúp Civic mới đạt công suất công suất 170 mã lực và mô men xoắn 220 Nm tương đương động cơ 2.4 lít. Động cơ này kết hợp hộp số CVT giúp xe tăng tốc từ 0 tới 100 km/giờ chỉ trong 8,3 đồng thời mang lại hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Cụ thể, theo chứng nhận bởi Cục đăng kiểm Việt Nam, trong điều kiện giao thông hỗn hợp Honda Civic mới tiêu hao 5,8 lít/100 km.

Kích thước chiều dài nhỉnh hơn so với các đối thủ giúp Civic sở hữu khoang cabin rộng hàng đầu phân khúc. Khoảng không phía trên đầu, chỗ để chân, khoảng cách giữa các vị trí ngồi rộng rãi mang đến không gian thoải mái cho cả 2 hàng ghế. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị các tính năng đáng chú ý như màn hình cảm ứng 7 inch hiện đại hỗ trợ kết nối với điện thoại thông cho phép ra lệnh giọng nói thực hiện việc gọi điện, nhắn tin, bản đồ/dẫn đường, nghe nhạc… Ngoài ra màn hình còn hỗ trợ kết nối wifi trình duyệt web và điều chỉnh hệ thống điều hòa bằng cảm ứng tiện lợi và cao cấp. Hàng ghế sau được trang bị cửa gió điều hòa riêng biệt.

Honda Civic mới được chứng nhận an toàn 5 sao cao nhất bởi Ủy ban đánh giá xe Đông Nam Á - ASEAN NCAP và được bình chọn là mẫu xe gia đình cỡ nhỏ tốt nhất trong hạng mục bảo vệ người lớn và bảo vệ trẻ em (ASEAN NCAP Prix Awards 2016). Mẫu xe này được trang bị hàng loạt các tính năng an toàn bị động và chủ động vượt trội trong phân khúc như: hệ thống 6 túi khí bảo vệ tối đa cho hành khách ở cả 2 hàng ghế, khung xe tương thích va chạm (ACE™), hệ thống cân bằng điện tử (VSA), hệ thống hỗ trợ kiểm soát đánh lái chủ động (AHA), hệ thống hỗ trợ khởi hành lưng chừng dốc (HSA), Camera lùi 3 góc quay, móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS).

Honda Civic mới còn là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam được trang bị phanh tay điện tử (EPB), chế độ giữ phanh tạm thời (BRAKE HOLD) và hệ thống khóa cửa tự động: tự động khóa cửa khi nhận định chìa khóa được mang ra khỏi xe và ra khỏi vùng cảm ứng (bán kính 2,5m).

Honda Civic mới được bán ra trên thị trường từ ngày 9.1.2017 với 6 màu ngoại thất khác nhau đi kèm chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam cũng cung cấp gói gia hạn bảo hành tùy chọn.

Nguồn: Honda VN