Ngày 6.1.2017, chiến dịch “Lăn bánh an toàn” đã chính thức được hãng lốp xe hàng đầu thế giới Bridgestone khởi động tại thành phố cảng Hải Phòng.

Song song đó, Bridgestone cũng khai trương B-select Minh Ngọc tại số 267 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Nhân dịp khai trương, B-select Minh Ngọc triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt tặng 1 lốp Bridgestone cùng loại khi mua 3 lốp Bridgestone bất kì. Chương trình chỉ áp dụng tại duy nhất B-select Minh Ngọc từ nay đến hết 31.1.2017.

B-select Minh Ngọc - Mô hình chăm sóc xe tiêu chuẩn toàn cầu tại Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng là một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, với mức giao thương lớn nhờ có cảng biển Hải Phòng. Kinh tế phát triển giúp số lượng xe ô tô ở thành phố này cũng tăng lên, kéo theo sự gia tăng nhu cầu chăm sóc bảo dưỡng xe.

Năm bắt được nhu cầu cấp thiết từ thị trường, đại lý Minh Ngọc đã từng bước đầu tư và hợp tác với hãng lốp xe Bridgestone để xây dựng nên một mô hình B-select hoàn toàn mới phù hợp cho khách hàng nơi đây.

Sau 6 năm hợp tác, Minh Ngọc đã cùng Bridgestone mang những tiêu chuẩn hiện đại vào quá trình thiết kế và xây dựng nên B-select Minh Ngọc trên một diện tích lớn lên đến 400 m2. Theo đó, Minh Ngọc sở hữu 3 tầng dịch vụ chuyên biệt bao gồm khu vực chăm sóc xe, khu vực nghỉ ngơi của khách hàng và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Diện tích lớn và địa thế thuận lợi ngay trung tâm thành phố, có hai mặt tiền cho xe ra vào giúp cho khách hàng có được sự thoải mái khi đến chăm sóc xe. B-select Minh Ngọc là một trong những B-select quy mô nhất trên cả nước của Bridgestone, đảm bảo khả năng chăm sóc số lượng lớn xe ô tô trong thời gian ngắn.

B-select Minh Ngọc sở hữu hệ thống máy móc hiện đại với máy cân chỉnh thước lái Hunter hàng đầu trên thị trường hiện nay. Ông Phạm Hữu Tiến - Tổng giám đốc B-select Minh Ngọc chia sẻ: “Tại Hải Phòng, có rất ít trung tâm trang bị được thiết bị cân chỉnh thước lái đúng chuẩn. Đa phần việc cân chỉnh thước lái đều được thực hiện thủ công bằng kinh nghiệm của người sửa chữa, do đó không đảm bảo được độ chính xác và an toàn. Máy Hunter cân chỉnh thước lái bằng hệ thống cảm ứng ba chiều sẽ cho ra những kết quả chuẩn xác nhất về tình trạng xe và cân chỉnh về đúng mức tiêu chuẩn ban đầu của nhà sản xuất, giúp xe di chuyển dễ dàng, hạn chế hao mòn và tránh các tai nạn từ việc mất lái do lệch thước lái gây nên”.

Tại B-select Minh Ngọc, những dịch vụ chăm sóc xe được tích hợp đa dạng để có thể cùng lúc chăm sóc toàn diện cho xe của khách hàng. Ngoài những dịch vụ về lốp, Minh Ngọc còn cung cấp dịch vụ thay nhớt, kiểm tra, thay thế ắc quy cũng như vệ sinh, bảo dưỡng xe.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Trong năm 2016, Bridgestone chuyên nghiệp dịch vụ khách hàng thông qua việc mở rộng hệ thống đại lý trên khắp cả nước. Điều này tiếp tục được Bridgestone duy trì và phát triển hơn nữa trong năm 2017, mở đầu bằng việc khai trương B-select mới tại Hải Phòng và khởi động chiến dịch “Lăn bánh an toàn” chăm sóc xe toàn diện cho khách hàng.

Cho đến nay, đã có 31 đại lý B-select và B-shop của Bridgestone phân bố đều trên khắp các tỉnh thành, kết nối chặt chẽ với khách hàng ở bất kì nơi đâu. Sự kiện chào đón B-select Minh Ngọc và khởi động “Lăn bánh an toàn” 2017 có sự tham dự của tất cả đại lý Bridgestone cả nước. Với chiến dịch “Lăn bánh an toàn” tại B-select Minh Ngọc, Bridgestone đã đánh dấu cột mốc 700 xe ô tô được chăm sóc toàn diện, đảm bảo sự an toàn cho mỗi chuyến đi.

Tại sự kiện, chỉ với 200.000 đồng, các xe tham gia đều được các các kỹ thuật viên của B-select kiểm tra lốp toàn diện, canh thước lái, tư vấn lựa chọn và sử dụng lốp ô tô đúng cách. Ngoài ra, xe còn được thay dầu động cơ, kiểm tra ắc quy, vệ sinh nội ngoại thất, kiểm tra và xóa lỗi điện tử… bởi ba đối tác của Bridgestone là Idemitsu, Bosch và 3M. Tổng giá trị dịch vụ và quà tặng được trao đến mỗi khách hàng lên đến 2 triệu đồng.

Chiến dịch “Lăn bánh an toàn” sẽ tiếp tục được tổ chức tại các tỉnh thành khác xuyên suốt trong năm 2017 với kì vọng mang đến sự an toàn cho thêm nhiều chủ xe và gia đình trên khắp cả nước.

Nguồn: Bridgestone