Tới buổi lễ nhậm chức sắp diễn ra, Tổng thống Donald Trump sẽ ngồi trên “siêu xe” mới chỉ dành riêng cho người đứng đầu nhà Trắng.

Ảnh chạy thử của The Beast (Cadillac One) mới dành cho tân Tổng thống Mỹ Donald Trump

Khởi động từ năm 2014 để kịp thời đón Tổng thống mới khi ông Obama hết nhiệm kỳ. Đến nay, The Beast dành cho ông Donald Trump đã hoàn thành sẵn sàng cho lễ nhậm chức nhưng những thông tin liên quan vẫn cực kỳ bí ẩn. Chỉ biết rằng, nhiệm vụ cao cả này vẫn tiếp tục được giao cho General Motors (GM), hãng xe nội địa dày dạn kinh nghiệm trong việc sản xuất chiếc limo “an toàn nhất thế giới”.

Nhiều tin đồn cho biết, Sở Mật vụ Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 15 triệu USD để sản xuất 12 chiếc The Beast hoàn toàn mới thay thế cho 12 chiếc xe cũ dưới thời ông Obama. Nó vẫn tiếp tục được phát triển trên khung gầm của chiếc bán tải Chevrolet Kodiak và do Cadillac - thương hiệu xe sang của GM đảm nhận khâu sản xuất. Ngoài tên gọi The Beast, siêu xe bọc thép dành cho Tổng thống Mỹ còn có tên Cadillac One.

So với thế hệ cũ, siêu xe bọc thép mới cải tiến chủ yếu ở trang bị bên trong

Thông tin cho thấy The Beast “thế hệ mới” không khác biệt nhiều so với đời cũ, đặc biệt là về thiết kế. Nâng cấp lớn nhất nằm ở các trang bị thông tin liên lạc bên trong nhằm theo kịp với tốc độ phát triển của công nghệ trong những năm qua. Hệ thống treo của xe được cho là có thể nâng hạ gầm giúp nó linh hoạt hơn khi di chuyển, tránh những sự cố sập gầm tương tự như vụ xảy ra tại đại sứ quán Mỹ ở Dublin năm 2011.

Ở thiết kế, xe có thể chỉ thay đổi phần lưới tản nhiệt, đèn pha LED mang hơi thở của chiếc Escalade sedan mới. The Beast mới vẫn chỉ có hai màu đen/bạc làm chủ đạo như thế hệ cũ. Những trang bị an toàn cơ bản như bọc thép, lốp run-flat từ sợ kevar, camera hồng ngoại, định vị GPS, súng ngắn, áo giáp, khả năng chăn chặn tấn công bằng sinh học, hóa học hay máu dự trữ của tổng thống vẫn được trang bị. Tuy nhiên, nhiều khả năng lớp bảo vệ sẽ được cải tiến chống được nhiều loại đạn, mìn hạng nặng hơn, tăng cường khả năng bảo vệ.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được bảo vệ tốt hơn nhờ xe bọc thép thửa riêng

Có lẽ, với một tỉ phú như Donal Trump, trang bị tiện nghi của The Beast vẫn chưa thể tương xứng với khối tài sản kếch xù của ông bởi nó không được mạ vàng hay đính hồng ngọc, kim cương. Tuy nhiên, đây có thể là chiếc xe an toàn nhất mà vị tỉ phú này có “cơ hội” sử dụng trong đời. Dù sao, việc trang bị quá nhiều tiện nghi cho xe cũng không thực sự cần thiết vì Tổng thống Mỹ vốn hiếm khi di chuyển quá 30 phút trong xe, ở những chặng đường dài thường do Air Force One - Không lực 1 đảm nhận.

Phong Trần