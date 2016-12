Vụ hai người tử vong khi dừng xe thay lốp không đúng quy định trên đường cao tốc là bài học điển hình cho một số lái xe thích mang văn hóa lái xe ‘đường làng’ lên cao tốc.

Vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa qua khiến 2 người tử vong và không ít người rùng mình. Tuy nhiên, nguyên nhân của vụ va chạm mới chính là bài học đắt giá cho những tài xế không thích tuân thủ quy tắc an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc. Được biết, 2 người gặp nạn khi đang thay lốp xe cho chiếc bán tải dừng chưa sát vào làn dừng khẩn cấp đã bị xe chở dầu đâm phải. Vụ việc xảy ra khi trời đã tối, vào lúc 19 giờ ngày 24.12.

Trên thực tế, vụ việc trên không phải là trường hợp đáng tiếc đầu tiên liên quan tới việc dừng đỗ sai quy định trên đường cao tốc. Với đặc thù tốc độ lưu thông cao, nhiều phương tiện cồng kềnh, việc dừng đỗ xe trên cao tốc, không duy trì khoảng cách an toàn hay đơn giản chỉ là chạy chậm hơn tốc độ lưu thông trung bình cũng là điều cấm kị. Bởi một khi va chạm xảy ra nó có thể trở thành một tai nạn liên hoàn, kéo theo nhiều nạn nhân khác chứ không chỉ một mình chủ phương tiện phạm sai lầm.

Chính vì vậy, trên cao tốc luôn luôn có làn dừng khẩn cấp ở ngoài cùng, thậm chí có rất nhiều đoạn được làm rộng hơn bình thường để các xe kích thước lớn có thể dừng lại xử lý sự cố. Tuy nhiên, có một số tài xế dường như cho rằng đây là làn đường để… nghỉ ngơi giải quyết “bí bách” của bản thân hay đơn giản là… hóng gió, hút thuốc.

Lỗi này hay gặp nhất ở các xe khách chạy đường dài, đa phần họ biết là nguy hiểm nhưng phải “chiều” khách. Bởi hầu hết những người trên xe không hiểu hết sự nguy hiểm của việc dừng xe trên cao tốc, đặc biệt là vào ban đêm. Ngoài ra, vẫn có rất nhiều xe cá nhân cũng mắc lỗi với nguyên nhân tương tự nhưng không vào trạm dừng chân để… tiết kiệm thời gian.

Dường như những tài xế mắc lỗi này đều hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai về ý nghĩa của làn dừng khẩn cấp. Bởi đây chỉ là vùng an toàn tương đối dành cho những xe chẳng may gặp sự cố kỹ thuật khi đang lưu thông chứ không phải để giải quyết chuyện… cá nhân. Thậm chí ngay cả những xe gặp sự cố nếu không quá nghiêm trọng cũng cần di chuyển an toàn về làn dừng khẩn cấp rộng hơn để tránh gây ra những sự cố đáng tiếc, đặc biệt với xe có kích thước lớn.

Có thể nói, khi tham gia giao thông nói chung nhất là trên cao tốc, mỗi sai lầm của bạn đều có thể trả giá bằng tiền bạc, thậm chí tính mạng của nhiều người khác. Chính vì vậy mỗi lái xe khi chạy trên cao tốc cần phải tuân thủ các quy tắc an toàn, đặc biệt là không dừng đỗ xe bừa bãi bởi ngay cả làn dừng khẩn cấp cũng không phải là “vùng an toàn” tuyệt đối, tránh “hại mình, hại người”.

