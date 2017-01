Để bảo vệ cho lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhóm biker khoảng hơn 5.000 người đã tập hợp diễu hành và sẵn sàng ngăn các cuộc biểu tình nếu có xảy ra.

Được thành lập từ năm 2015, “Bikers for Trump” là một nhóm những người yêu mô tô và ủng hộ Donald Trump khi ông này bắt đầu tranh cử vào nhà Trắng. Nhóm được khởi xướng bởi Chris Cox, một người đàn ông 48 tuổi đến từ bang South Carolina. Hiện ông này đã có mặt tại Thủ đô Washington DC để chuẩn bị cho buổi diễu hành bảo vệ lễ nhậm chức của tân Tổng thống Donald Trump.

Được biết, vào năm 2001 trong lễ nhậm chức của mình, cựu Tổng thống Bush đã bị đám đông biểu tình ném các đồ vật vào xe của ông khi đang đi trên đại lộ Pennsylvania. Nhiều người dự đoán hành động này sẽ một lần nữa tiếp diễn trong buổi lễ nhậm chức của ông Trump, thậm chí có thể còn “bạo lực” hơn. Con số người biểu tình được dự đoán sẽ lên tới 750.000 với tuyên bố sẽ làm “tê liệt thành phố”.

Chính vì vậy, những người ủng hộ ông Trump “trung thành” như Chris Cox khá sốt sắng, ông này thậm chí còn dắt theo chú chó becgie Đức đi tuần tra một vòng gần đồi Capitol ngay trụ sở Quốc hội Mỹ, nơi sắp diễn ra sự kiện quan trọng nhất xứ cờ hoa trong năm nay. Ông cũng kêu gọi hàng ngàn biker trên toàn nước Mỹ tụ hội để diễu hành ủng hộ và bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ “bằng mọi giá”.

Chia sẻ với giới truyền thông, Cox cho biết sẽ có khoảng 5.000 trong số 200.000 thành viên câu lạc bộ Bikers for Trump về Washington DC để ủng hộ tân Tổng thống. Họ muốn một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình, sẽ không có cảnh la hét, đập phá đồ đạc hay tấn công cảnh sát từ phía các thành viên. Trái lại, họ sẽ là những người bảo vệ quyết liệt nhất, sẵn sàng làm “hàng rào sống” để ngăn những hành động quá khích, đặc biệt là ném đồ vật hay tấn công phụ nữ…

Đây không phải là lần đầu tiên Bikers for Trump tổ chức các hoạt động công khai ủng hộ ông Trump. Kể từ khi thành lập vào tháng 10.2015, nhóm đã nhiều lần sát cánh cùng tỉ phú Mỹ trong các cuộc vận động tranh cử ở nhiều bang. Hội nhóm do Cox đứng đầu đóng vai trò như một lực lượng an ninh góp phần bảo vệ cho những chiến dịch tranh cử của ông Trump diễn ra suôn sẻ. Được biết, Bikers for Trump đã xin được giấy phép để đồng hành cùng “idol” của họ trong lễ nhậm chức.

Nhiều người cho rằng, sở dĩ ông Trump được các bikers ủng hộ là do họ có nhiều điểm chung. Đây đều là những người “ăn to nói lớn”, khá ồn ào, mạnh miệng ít kiêng dè người khác cũng như có cá tính riêng biệt và thích phá vỡ những quy tắc thông thường. Ngoài ra, họ cũng đặc biệt ủng hộ quan điểm về các vấn đề liên quan tới hồi giáo và nhập cư mà ông Trump khởi xướng.

Những mẫu xe tham gia diễu hành chủ yếu thuộc hàng khủng, đắt tiền đến từ Triumph, Harley-Davidson, Honda… Thành viên tham gia chủ yếu là những người đàn ông trung niên tuổi từ 40 - 60, những người có tâm hồn "đồng điệu" với ông Trump nhất.

