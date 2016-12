Với cánh đàn ông, chiếc xe như một người bạn đồng hành, có người còn gọi vui xe là “vợ hai”. Chính vì vậy, nói về xe, người sử dụng cũng chia sẻ những câu chuyện thú vị không kém gì kể chuyện… vợ.

Anh Nguyễn Hà Mỹ chia sẻ: "Tôi có nhu cầu mua xe 7 chỗ vào khoảng tháng 3, tháng 4 nhưng khi nghe thông tin Isuzu sẽ nhập mu-X về Việt Nam, tôi quyết định chờ và đặt xe ngay với đại lý. Đây là chiếc thứ 3 thuộc dòng SUV - bán tải của Isuzu mà tôi sở hữu."

Anh Nguyễn Hà Mỹ chia sẻ: “Tôi có nhu cầu mua xe 7 chỗ vào khoảng tháng 3, tháng 4 nhưng khi nghe thông tin Isuzu sẽ nhập mu-X về Việt Nam, tôi quyết định chờ và đặt xe ngay với đại lý. Đây là chiếc thứ 3 thuộc dòng SUV - bán tải của Isuzu mà tôi sở hữu.”

“Đối với những người thường xuyên đi xa, chạy 100 km tiết kiệm được 3-4 lít dầu so với các dòng xe khác đã là một khoản lời không nhỏ, sau 3 năm cũng “bỏ ống” được gần cả trăm triệu đồng. Ngoài ra, nếu xe không bị hư hỏng vặt, người sử dụng còn giảm thiểu được chi phí sửa chữa. Nhìn đường dài, mu-X mang lại khoản tiết kiệm nhiều hơn so với việc chọn một chiếc xe vì thương hiệu rồi muốn bán lại để lấy lời còn gì”, anh nói.

“Độ ồn cải thiện rõ rệt. Các tính năng an toàn đều tốt” - anh Nguyễn Thế Tâm, tài xế một công ty ở quận 2, TP.HCM “Độ ồn cải thiện rõ rệt. Các tính năng an toàn đều tốt” - anh Nguyễn Thế Tâm, tài xế một công ty ở quận 2, TP.HCM

Trong khi đó, cũng là người “ở trên xe nhiều hơn ở nhà”, anh Nguyễn Thế Tâm kể: “Có dịp, tôi chở kỹ sư công ty xuống công trường tại Long An. Chỉ còn cách địa điểm khoảng 20m thì trước mặt xuất hiện một hố nước. Hai mép đường bên hông lại hẹp và giáp ranh với đất ruộng. Không rõ độ nong sâu, tôi chần chừ việc băng thẳng hố nước như các anh tài xế của nhà máy tư vấn.

Một lúc sau, tôi quyết định cập xe vào bên hông đường với một bánh trên đường nhựa, một bánh dưới ruộng. Không may, đường bùn lầy quá, loay hoay mãi không cách nào lên được. Trong lúc nhờ “tiếp viện” từ phía xe tải, tôi “đánh liều” khởi động chế độ chống trơn trượt TCS. Cài số “de” sau, nhấn ga, xe vọt lên ngay. Sau đó lựa đường xe, chạy vụt cái là qua luôn. Bình thường đã khá hài lòng vấn đề tiết kiệm của mu-X nhưng trong những trường hợp “ngàn cân treo sợi tóc”, tôi càng yên tâm thêm chuyện an toàn của nó!”.

“Độ ồn giảm 30 - 40% so với trước đây” - anh Nguyễn Hiền Đức, ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai “Độ ồn giảm 30 - 40% so với trước đây” - anh Nguyễn Hiền Đức, ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai

Anh Nguyễn Hiền Đức hiện đang làm việc tại một công ty thiết bị hàng không nên khá kỹ tính và quan tâm về kỹ thuật của xe: “So với dòng xe cùng phân khúc, mu-X nhỉnh hơn về trang bị, độ đầm, hệ thống an toàn với mức giá tầm trung. Còn so với trước đây, điểm cải thiện rõ nhất của dòng xe này là độ ồn, giảm khoảng 30 - 40%. Tuy nhiên, theo tôi, để mu-X đến với khách hàng Việt Nam nhiều hơn, Isuzu cần phát triển hệ thống showroom riêng cho dòng xe du lịch và trang bị kiến thức, kỹ thuật kỹ càng cho nhân viên.”

Anh Lê Văn Tùng hiện sở hữu mu-X trắng ngọc trai với dàn nội ngoại thất được anh "độ" lại khá bắt mắt & hầm hố hơn hẳn.

Anh Lê Văn Tùng hiện sở hữu mu-X trắng ngọc trai với dàn nội ngoại thất được anh “độ” lại khá bắt mắt & hầm hố hơn hẳn.

Là người rất yêu mến thương hiệu Isuzu khi đã sở hữu nhiều đời xe bán tải D-Max, anh Tùng không ngại ngần dành lời khen cho “cô vợ mới” mu-X: “Khi chọn một chiếc xe, tôi quan tâm đến độ đầm, việc tiết kiệm nhiên liệu và không gian phải rộng rãi để phục vụ cho việc đi xa. Với kinh nghiệm lái xe gần 40 năm, tôi đã sử dụng nhiều dòng xe nhưng cảm thấy hài lòng với mu-X nhất, độ cách âm con này cũng tốt không thua gì máy xăng. Tôi đã giới thiệu cho 3-4 người bạn mua mu-X rồi đấy”.

“Hệ thống an toàn, chất lượng Isuzu và thiết kế đẹp là 3 lý do khiến tôi chọn mu-X” – anh Nguyễn Duy Tín, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương “Hệ thống an toàn, chất lượng Isuzu và thiết kế đẹp là 3 lý do khiến tôi chọn mu-X” – anh Nguyễn Duy Tín, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Với vai trò là một kỹ sư cơ khí và kinh doanh phụ tùng ô tô, am hiểu về hệ thống máy móc, vận hành của xe, anh Nguyễn Duy Tín chia sẻ: “Ở nước bạn Thái Lan, Indonesia, Philippines, Isuzu gần như là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng. Vì thế, tôi hoàn toàn yên tâm về chất lượng của thương hiệu Isuzu, hệ thống an toàn mà mu-X được trang bị lẫn thiết kế khá phù hợp với nhu cầu. Nhiều người hay so sánh xe với “vợ” nhưng với tôi nó còn hơn thế nữa. Với tôi, mu-X là người đồng hành, khi đi trên đường, mình với xe cũng như một!”

Đa số khách hàng của mu-X đều từng trải nghiệm các dòng xe của Isuzu, những người đặt tiêu chí bền bỉ, an toàn và tiết kiệm lên hàng đầu. Để phục vụ khách hàng tốt hơn, từ ngày 4.1 đến 31.3, hãng xe này tung ra chương trình khuyến mãi tặng kèm bảo hiểm vật chất thân xe 12 tháng khi mua SUV mu-X và bán tải D-Max. Điều này phần nào thể hiện sự tri ân, quyết tâm của Isuzu khi muốn trở thành “người đồng hành” của người tiêu dùng Việt.

